Empoli, a Marassi con il Genoa arriva la prima sconfitta

In un clima davvero surreale per almeno 43′ minuti l’Empoli trova la prima sconfitta della gestione Andreazzoli a “Marassi” contro il Genoa 2-1

Si sapeva che sarebbe stata una partita particolare, la prima del Genoa dopo il drammatico crollo del Ponte Morandi che ha prodotto 43 vittime. Per questo la tifoseria rossoblù aveva deciso di non fare il tifo fino al 43′. il pre-gara e la prima parte di essa non è caratterizzata dal consueto clima di gioia caratterizzante di tutte le partite di calcio, da brividi al 43′ quando sul tabellone di “Marassi” sono apparsi i nomi di tutte le vittime accolto da un fragoroso applauso dello stadio.

PARTENZA SPRINT ROSSOBLU’- Gli azzurri iniziano la propria gara come sempre attraverso un possesso di palla prolungato, però il Genoa alla prima incursione in avanti trova il vantaggio con Piatek abile a raccogliere il cross da sinistra di Criscito al 6′. Poco dopo Krunic si guadagna una punizione che Zajc spedisce all’incrocio dei pali, sul capovolgimento di fronte Criscito pesca Kouame, l’ivoriano entra in area e incrocia con il sinistro sul secondo palo. E’ il momento più difficile per la truppa di Andreazzoli che per qualche minuto sbanda ma poi torna a produrre il proprio gioco.

FORCING AZZURRO. Nella seconda frazione si vede un Empoli ancora più determinato, l’Empoli costringe il Genoa nei prossimi sedici metri, obbligando Ballardini a qualche cambio per limitare i danni, Zajc obbliga Marchetti ad un grande intervento con palla sul palo. Passano i minuti ma il gol non arriva, gli azzurri lo trovano solo al 3′ di recupero con Mraz abile a deviare un cross di Di Lorenzo. Rete utile solo per alleviare la sconfitta e per le statistiche.

GENOA- EMPOLI 2-1

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic (71′ Gunter), Hiljemark (81′ Bessa) Romulo, Criscito; Pandev (54′ Mazzitelli) ; Piatek, Kouame.

A Disp: Vodisek; Radu; Lopez; Lapadula; Rolon; Dalmonte; Pereira; Lakicevic; Medeiros.

Allenatore Davide Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah (72′ Bennacer) , Capezzi, Krunic; Zajc (84′ Traorè); La Gumina (77′ Mraz), Caputo.

A Disp: Provedel; Fulignati; Brighi; Veseli; Pasqual; Untersee; Marcjanik; Ucan; Mchedlidze.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli (RM). Assistenti: Tonolini/Caliari. VAR: Banti/Liberti.

RETI: 6′ Piatek, 17′ Kouame, 93′ Mraz