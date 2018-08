Il programma della squadra azzurra

Prosegue l’avvicinamento degli azzurri verso la sfida con il Genoa, gara valida per la seconda giornata si Serie A . Dopo la seduta di questa mattina, gli azzurri torneranno ad allenarsi domani mattina, ore 10.30, e poi effettueranno sabato pomeriggio (con inizio alle ore 15.00) l’ultimo allenamento prima della partenza per Genova. Questo il programma di allenamento in vista della sfida con i rossoblu:VENERDÌ 24/08/17Ore 10,30 pronti per allenamento stadio di Empoli (PORTE CHIUSE)SABATO 25/08/18Ore 15,00 pronti per allenamento stadio di Empoli (PORTE CHIUSE)DOMENICA 26/08/18Ore 20,30 gara di campionato Genoa vs Empoli