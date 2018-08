Le curiosità di Genoa-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le statistiche della sfida tra Genoa e Empoli GENOA AD UN PASSO DAL RECORD DI PERMANENZA CONSECUTIVA IN SERIE A – Il Genoa targato Preziosi inizia stasera la 12° stagione consecutiva in serie A. Nella storia genoana il primato è di 13 tornei di fila su girone unico, in massima divisione, stabilito – a cavallo della Guerra – tra il 1935 ed il 1951.EMPOLI SENZA GOL – IN ASSOLUTO – CONTRO IL GRIFONE DA 303′ – Analizzando i precedenti ufficiali Genoa-Empoli, inclusi quelli disputati in Toscana, il Genoa non incassa gol dagli azzurri da 303′: ultimo gol firmato Zielinski al 57′ di Empoli-Genoa 2-0 del 24 ottobre 2015, in serie A. Poi si sommano i residui 33′ di quella gara e le 3 intere seguenti, finite 1-0 per i rossoblu nel ritorno di quel campionato, 0-0 a Marassi e 2-0 al “Castellani” nella serie A 2016/17.EMPOLI IMBATTUTO FUORI CASA NELL’ERA-ANDREAZZOLI – L’Empoli targato Andreazzoli è imbattuto fuori casa: i toscani, con il coach di or