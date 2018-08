Le parole di mister Andreazzoli alla vigilia di Genoa-Empoli

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato oggi in conferenza nella sala stampa Antonio Bassi dello stadio Castellani, in vista della sfida di domani sera contro il Genoa “Quando comincerà sarà una partita normale – ha dichiarato il tecnico azzurro – che avrà come di consueto aspetti tecnici e tattici come ogni gara. Sarà diverso l’ambiente, che mi attendo certamente particolare e che ci riporterà, purtroppo, a quella sofferenza che la città di Genova ha avuto. Mi fa piacere essere là e soffrire assieme a loro: lo avevamo fatto e detto la settimana scorsa, ma la vicinanza è una sensazione in più, anche se mi dà fastidio pensare a ciò che è successo. I 43 minuti di silenzio? Avrei preferito che non ce ne fosse stato bisogno, che dopo il fischio d’inizio si pensasse solo gara ma apprezzo la decisione della tifoseria del Genoa”.

“Il Genoa è una squadra che si è ormai consolidata in questa categoria da tempo – ha proseguito Andreazzoli – e che si è sempre dimostrata ostica indip