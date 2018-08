Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Genoa-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 26 agosto alle ore 20.30.Livio Marinelli di Tivoli sarà l’arbitro di Genoa- Empoli , gara in programma domenica 26 agosto alle ore 20.30. Mauro Tonolini di Milano e Enrico Caliari di Legnago gli assistenti; Fabio Piscopo di Imperia il Iv uomo; Luca Banti il Var, Stefano Liberti l’Avar.