Verso Genoa-Empoli: i precedenti

Sono 32 i precedenti tra Genoa e Empoli , che domenica sera si ritroveranno di fronte al Ferraris per il secondo turno di campionato. Il bilancio vede 13 successi rossoblu, 10 pareggi e 9 vittorie azzurre; parlando delle sole gare giocate in Liguria, 15, sono 6 i successi genoani, altrettanti i pareggi e 3 le affermazioni azzurre. Il primo precedente genovese risale al 9 maggio 1970, girone B di serie C , con il Genoa che vinse 1-0 grazie alle rete di Cini. La sfida successiva è quella del campionato 1984-85, in Serie B, con Cinello che rispose al vantaggio genoano di Peeters firmando l’1-1. Nuova sfida un anno più tardi e ancora pareggio (Policano e Butti i marcatori del Genoa, Cecconi e Casaroli per gli azzurri). Nuova gara nella stagione 1988-89 e ancora 2-2, con Vignola e Baiano che risposero alla doppietta di Quaggiotto.Si arriva così agli anni Novanta, ancora Serie B, con il Genoa che superò 3-1 gli azzurri nel torneo 1996-97 (stagione conclusa comunque con la promozione in A).

