Arezzo-Empoli: info settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del Settore ospiti per l’amichevole Arezzo Empoli , in programma giovedì 6 settembre alle ore 18.00 allo Stadio “Città di Arezzo”.I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Listicket al costo di ¤ 10 (Under 10 – Omaggio) fino alle ore 19.00 di mercoledì 5 settembre (i biglietti del settore Ospiti NON saranno in vendita il giorno della gara).Questi i punti vendita più vicini (è possibile acquistare il biglietto anche online):TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI – 96/A, Via Tosco Romagnola – 50053 Empoli (FI)UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI)