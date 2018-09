L’ Empoli FC comunica che, per la sfida Empoli-Lazio, in programma domenica 16 settembre 2018 ore 18:00 allo Stadio “C. Castellani”, a seguito della riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) è stata decisa l’apertura del settore di TRIBUNA LATERALE SUD SCOPERTA (capienza 750 posti). I biglietti saranno in vendita nei punti vendita Vivaticket e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, (sul sito Vivaticket) al prezzo di 35,00 euro (comprensivo di diritti di prevendita).