Empoli Member: come ritirare la card

Si comunica a tutti i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento sulla card EMPOLI MEMBER, che questa potrà essere ritirata presso l’Empoli Point (martedì 25 e mercoledì 26 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00) oppure giovedì 27 settembre presso le biglietterie dello Stadio Castellani (posizionate in via della Maratona, zona ingresso Campo Sussidiario) dalle ore 17.00 fino ad inizio gara.Si ricorda infatti che la card EMPOLI MEMBER è necessaria per accedere allo stadio.