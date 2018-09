Le curiosità di Chievo Verona-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Chievo e Empoli .CHIEVO IN GOL DA 8 GARE UFFICIALI DI FILA – Il Chievo segna da 8 gare consecutive, tra vecchia e nuova stagione. I veronesi hanno realizzato 11 gol totali, nel periodo. L’ ultima partita senza gol risale al 18 aprile scorso, 0-0 a Ferrara in serie A . EMPOLI SENZA GOL DA 223′ CONTRO GLI SCALIGERI – L’Empoli non segna contro il ChievoVerona da 223′, in gare ufficiali: ultima rete azzurra firmata Tonelli al 47′ di ChievoVerona-Empoli 2-1 del 17 gennaio 2016, in serie A.EMPOLI A PORTA APERTA DA 10 GIORNATE DI SERIE A, FUORI CASA – L’Empoli subisce gol da 10 partite di fila in trasferte di serie A: 23 i gol incassati dai toscani nel periodo, con ultima gara a porta chiusa lo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria, datato 15 gennaio 2017.SONO CINQUE GLI EX DELLA GARA – Barba e Pucciarelli da una parte, Brighi, Rodriguez e Provedel, questi gli ex della sfida di domenica. Brighi ha vestito la maglia dei c