Le parole di Di Lorenzo e Bennacer dopo l’amichevole contro l’Arezzo

Giovanni Di Lorenzo e Ismael Bennacer hanno parlato dopo l’amichevole contro l’ Arezzo . “È stato un buon test – ha dichiarato il difensore azzurro -, utile a mettere minuti nelle gambe, in questa settimana di sosta. Siamo contenti della gara, tenendo anche conto del doppio allenamento di ieri e che abbiamo lavorato anche stamani. Il campionato? Siamo felici dell’avvio, adesso dopo la sosta arriva la Lazio, la prima squadra importante che ci troveremo di fronte. Dalla prossima settimana cominceremo a pensarci, giochiamo in casa e dopo le due belle prestazioni fuori vogliamo far bene e provare ad imporre il nostro gioco. L’impatto con la massima serie? Positivo, giocare in A è il sogno di ogni bambino. La prima gara è stata emozionante ma poi è normale che ti abitui e non pensi al contorno. Inoltre sono fortunato a giocare in questa squadra: è facile giocare con i compagni e con il mister mi trovo benissimo. La speranza è continuare così e farci valere anche in Serie A ”.“Abbiamo fatto