Le parole di mister Andreazzoli alla vigilia di Chievo-Empoli

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo “I punti sono sempre importanti – ha dichiarato il tecnico azzurro – hanno lo stesso valore oggi come a maggio perché andranno ugualmente ad incidere sulla classifica . Per questo motivo si gioca sempre allo stesso modo, per far punti ed andare a mantenere o incrementare la media punti, ovvero un valore che alla fine testimonierà il lavoro che avremo fatto. Non dobbiamo farci distrarre dagli eventi a breve scadenza, ma avere in testa un’idea e guardare al lungo periodo pensando all’obiettivo finale, ben consapevoli che se manteniamo una media interessante andremo a raggiungere lo scopo. Se vinci una partita e ne perdi due resti in media e non ci si deve assolutamente deprimere: in ogni gara dobbiamo cercare di aumentarla o comunque mantenerla, provando sempre a fare il massimo, proprio come fatto a Genova dove, anche se non sono arrivati i punti, abbiamo comunque rafforzato l