Mister Andreazzoli alla vigilia di Empoli-Lazio

Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. “Siamo incuriositi da questa sfida – ha dichiarato il tecnico azzurro – perché per la prima volta affrontiamo una squadra di prima fascia che la passata stagione ha sfiorato l’accesso in Champions. Li stimo moltissimo per come giocano e per la forza che hanno, così come stimo il loro allenatore. La Lazio è una squadra che mi piace, per il sistema di gioco che adottano, per come partecipano alla manovra, per le individualità. Siamo ben consapevoli di trovarci di fronte ad una grande squadra, una squadra potente sotto ogni punto di vista sia tecnico che fisico”.

“Il modulo? – ha proseguito Andreazzoli – Il sistema incide come collocazione sul terreno di gioco, ma poi sono altre le cose che fanno la differenza: dipende da come si interpreta il gioco, come di accettano le sfide, come si affrontano le situazioni, in particolar modo in quelle impreviste. Il calcio a volte sfugg