Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19. Daniele Orsato di Schio l’arbitro di Empoli-Lazio, sfida in programma domenica 16 settembre alle ore 18.00 allo stadio Castellani. Giorgio Schenone di Genova e Davide Imperiale di Genova gli assistenti; Francesco Guccini di Albano Laziale il IV uomo; Luca Pairetto di Nichelino il Var, Alberto Tegoni di Milano l’Avar.

Orsato dirigerà per la settima volta gli azzurri: nei 6 precedenti fin qui giocati 3 vittorie, tutte al Castellani, (3-1 con il Palermo nel campionato 2007-08, 2-0 con il Cesena nel 2014-15 e 4-0 sul campo del Pescara nel 2017-18) e altrettante sconfitte (2-0 con il Siena al Castellani nel 2008, 3-1 a Cittadella nel 2010, 3-1 in trasferta con il Sassuolo nel 2014).

Sono 28 i precedenti con la Lazio, con 10 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte.