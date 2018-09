Parma-Empoli, tutte le info per il settore ospiti

Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Ennio Tardini per Parma- Empoli , gara valida per 7^ giornata di Serie A Tim 2018/2019 in programma alle ore 18 di domenica 30 settembre 2018. I tagliandi sono disponibili al costo di 20 euro (Ridoto Under 14, nati dopo il 01/01/2005 – 5 euro) nelle ricevitorie Listicket di tutto il territorio nazionale e on line sul sito www.listicket.com. Questi i punti vendita più vicini: TABACCHERIA L’ACCENDINO – Via Val D’Elsa 5 – 50053 Ponte A Elsa (FI) TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI – 96/A, Via Tosco Romagnola – 50053 Empoli (FI) UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI) I tagliandi del Settore Ospiti sono disponibili fino alle ore 19 di sabato 29 settembre e, nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017, non è necessaria la fidelity card per acquistare i titoli di ingresso di tutti i settori.