Dalle ore 16:00 di giovedì 20 settembre saranno in vendita i biglietti per la gara Empoli Fc Vs Ac Milan, valida per la sesta giornata di Serie A 2018-19 in programma giovedì 27 settembre 2018 alle ore 21:00 allo stadio Castellani di Empoli.

Prezzi e modalità di vendita alla sezione “Biglietteria” o in questo PDF (clicca qui)