Primavera – Udinese-Empoli 3-2

La Primavera di mister Zauli ha perso 3-2 contro l’Udinese la prima sfida di campionato giocata al Centro Polisportivo di Manzano. Partono meglio i padroni di casa, con la difesa azzurra comunque attenta in ogni frangente ad evitare pericoli. Bianconeri vicino al gol al 26′, con una punizione di Parpinel che finisce di poco fuori. Dieci minuti dopo il vantaggio bianconero, con Comagnon che se ne va in azione personale, salta anche Saro e mette in rete. La ripresa si apre con un altro Empoli e con la squadra di Zauli che trova subito il pari: crossa dalla sinistra di Ricci, testa di Said e gol azzurro! La gara è adesso equilibrata, ma al 64′ tornano avanti i friulani: Orvizach conquista un calcio di rigore che Parpinel trasforma con Saro che per poco non riesce ad opporsi. Immediata la reazione azzurra, con prima Ricci che colpisce il palo, complice anche il tocco del portiere e poi Said che a tu per tu con Gasparini non trova il gol. Al minuto 80 il tris bianconero, con Ballarini che c