Quattro azzurri in campo con le nazionali

Rade Krunic, Arnel Jakupovic, Samuel Mraz e Jacob Rasmussen ieri in campo con le rispettive nazionali. Krunic è entrato al minuto 89 della sfida di Nations League vinta per 1-0 dalla sua Bosnia con l’Austria.Tre vittorie per gli altri azzurri impegnati nelle sfide di qualificazione al campionato Europeo Under 21: Jakupovic è entrato al 63′ della sfida vinta dall’Austria con Gibilterra per 5-0; Mraz ha giocato 90 minuti nel successo per 3-2 della Slovacchia sull’Islanda; infine Rasmussen ha giocato l’intera sfida contro la Lituania vinta 2-0 dalla Danimarca.