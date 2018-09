Empoli: un turno di squalifica per Miha Zajc

La Lega Serie A ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alle gare della 5ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2018/2019.Miah Zajc, espulso nella gara di venerdì con il Sassuolo, è stato squalificato per una gara e ricevuto un’ammenda di euro 2.000,00 per “doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.