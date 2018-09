Verso Empoli-Milan: i precedenti

Sfida numero 29 quella di giovedì tra Empoli e Milan, con un bilancio ad oggi di 4 vittorie azzurre, 9 pareggi e 15 successi rossoneri. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 14 (tra campionato e Coppa Italia), una vittoria per l’Empoli, sette pareggi e 6 affermazioni degli ospiti. La prima sfida tra Empoli e Milan risale al gennaio del 1986, andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, con gli azzurri che vinsero 1-0 con rete di Luca Cecconi (la squadra di Salvemini grazie al pari in trasferta superò il turno ed approdò ai quarti di finale).Il primo match è campionato arriva nel campionato 1986/87, la prima A dell’Empoli, con il Milan che vinse 3-0 con gol di Massaro, Baresi e Virdis. Primo pari la stagione successiva, quando la sfida si chiuse sullo 0-0.Empoli-Milan torna nella stagione 1996/97, in Coppa Italia, con gli azzurri che fermarono il Milan sul pari, con Locatelli a rispondere al vantaggio azzurro di Cappellini. La sfida torna in campionato nel 1997/98, c