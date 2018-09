Verso Sassuolo-Empoli

Sfida numero 17 quella di venerdì al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Empoli . Nei 16 precedenti, 4 le vittorie azzurre, 3 i pareggi e 9 i successi neroverdi. Parlando delle sole gare giocate in Emilia, 8, sono ben 6 le vittorie dei padroni di casa, con un pareggio e una sola vittoria azzurra. La prima contro il Sassuolo è datata 28 ottobre 2008, Serie B, con l’Empoli di Silvio Baldini che espugnò il Braglia (all’epoca terreno casalingo degli emiliani) per 4-0 con reti di Lodi, Buscè (doppietta) e Pozzi. E quella, come detto, è stata l’unica vittoria azzurra in casa del Sassuolo.La sfida si ripetè, sempre nel torneo cadetto, la stagione successiva, con il Sassuolo vittorioso per 3-2 (Riccio, Quadrini e Noselli per gli emiliani, Vannucchi ed Eder per gli azzurri). Seguono due sconfitte, entrambe per 1-0: Quadrini, ancora, decise la sfida dell’aprile del 2011, Troianiello quella della stagione successiva. Nel campionato 2012/13 il primo, e fin qui unico, pareggio […]