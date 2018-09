Veseli, Jakupovic e Rasmussen ieri in campo con le nazionali

Frederic Veseli, Arnel Jakupovic e Jacob Rasmussen ieri in campo con le rispettive nazionali. Il difensore albanese ha giocato 83 minuti della sfida di Nations League vinta per 1-0 dall’Albania su Israele.

Rasmussen e Jakupovic hanno invece giocato nelle sfide valide per le qualificazioni al campionato Europeo Under 21: il difensore danese ha vinto 2-0 con la Finlandia, rimanendo in campo per tutta la gara; l’attaccante austriaco è invece entrato al 71′ della sfida vinta per 2-1 contro l’Armenia.