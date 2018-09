Zajc ieri in campo con la Slovenia

Miha Zajc ha giocato 90 minuti ieri con la Slovenia nella sfida di Nations League persa per 2-1 contro Cipro.Questa sera scenderà in campo Frederic Veseli (ore 20.45 all’Hampden Park di Glasgow) contro la Scozia nella sfida di Nations League; domani sarà il momento di Krunic (con la Bosnia nella gara di Nations League contro l’Austria alle ore 20.45 allo Stadio Bilino Polje di Zenica) e di Jakupovic (contro Gibilterra alle ore 20.00 al Victoria Stadium di Gibilterra), Mraz (contro l’Islanda alle ore 17.30 allo Stadio KR-völlur di Reykjavík) e Rasmussen (con la Lituania alle ore 18.00 al Gargždai Stadium di Gargždai) nelle gare di qualificazione al Campionato Europeo Under 21