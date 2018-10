Adan e Zelenkovs convocati in nazionale

Mohamed Said Adan e Dmitrijs Zelenkovs sono stati convocati dalle rispettive nazionale Under 19 per il primo turno di qualificazione in vista dell’Europeo di categoria. Zelenkovs giocherà con la Lettonia nel mini torneo che si svolgerà a Cipro dal 13 al 19 novembre, sfidando prima la Russia (martedì 13 alle ore 13.30 allo Stadio Peyia Municipal), poi Montenegro (venerdì 16 alle ore 10.00 al Paphiakos Stadium) ed infine i padroni di casa di Cipro (lunedì 19 alle ore 10.00 al Kouklia Community Stadium).Adan invece, con la Svezia affronterà, nel mini torneo che si svolgerà in Galles dal 14 al 20 novembre, prima San Marino (mercoledì 14 alle ore 17.00 al Nantporth stadium di Bangor), poi il Galles (sabato 17 novembre alle ore 14.00 sempre al Nantporth stadium di Bangor) e infine la Scozia (martedì 19 alle ore 16.00 al Belle Vue stadium di Rhyl).

