Cinque azzurri ieri in campo con le nazionali

Sono cinque gli azzurri che nella giornata di ieri sono scesi in campo con le rispettive nazionali Arnel Jakupovic è entrato al 75’ della sfida vinta dall’Austria Under 21 sulla Russia: l’attaccante azzurro ha realizzato il gol decisivo, con l’Austria che ha conquistato i playoff, in programma a Novembre, in vista dell’Europeo di categoria.Miha Zajc ha giocato 90 minuti con la Slovenia nella sfida di Nations League pareggiata 1-1 contro Cipro, fornendo l’assist per il gol di Skubic.Novanta minuti in campo anche per Jacob Rasmussen: il difensore ha vinto 3-0 con la sua Danimarca contro le Isole Far Oer e conquistato il pass per l’Europeo di categoria che si svolgerà il prossimo anno.Samuel Mraz è invece entrato al 71’ dell’amichevole pareggiata dalla Slovacchia in casa della Svezia. Infine, Marcel Buchel ha giocato 67 minuti nella gara di Nations League persa 2-1 con Gibilterra.