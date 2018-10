Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la nona giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19.Daniele Orsato di Schio l’arbitro di Frosinone- Empoli , gara in programma domenica 21 ottobre alle ore 12.30. Lorenzo Manganelli di Valdarno e Mauro Vivenzi di Brescia gli assistenti; Gianluca Manganiello di Pinerolo il IV uomo, Juan Luca Sacchi di Macerata il Var, Stefano Del Giovane di Albano Laziale l’Avar. Orsato ha diretto 7 volte l’Empoli con 3 vittorie e 4 sconfitte. La prima gara risale al campionato 2007/08, quando l’Empoli superò il Palermo 3-1; sempre in quella stagione, Orsato diresse Empoli- Siena 0-2. In seguito ha arbitrato Cittadella-Empoli 2-1, in Serie B. Due le direzioni nel campionato 2014/15: Sassuolo-Empoli 3-1 e Empoli-Cesena 2-0. Orsato ha poi arbitrato Pescara-Empoli 0-4 ed infine lo sfida di qualche settimana al Castellani con la Laz