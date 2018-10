Domenica prima di campionato per l’Empoli Ladies

Prenderà il via domenica il campionato dell’ Empoli Ladies, con le azzurre pronte ad affrontare il nuovo campionato di Serie B. Le azzurre esordiranno sul campo della Fortitudo Mozzecane, con la sfida in programma domenica 14 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio comunale “Ugo Capone di Vigasio (VR)Nuovo format, come detto, per la Serie B, che da quest’anno prevede un girone unico da 12 squadre composto da Arezzo , Castelvecchio, Inter Milano Femminile, Milan Ladies, Fortitudo Mozzecane, Giovanile Lavagnese, Lazio Women, Pro San Bonifacio, Roma Calcio Femminile, Roma XIV Decimoquarto e San Zaccaria.Il Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile terminerà domenica 28 aprile 2019, con le prime due squadre classificate che saranno promosse in Serie A; le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione) retrocederanno direttamente al Campionato Interregionale, mentre la quartultima e la terzultima effettueranno lo spareggio (in campo neutro con gara unica)