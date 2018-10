Empoli FC Baby, azzurri dalla nascita!

Un ciuccio griffato Empoli a tutti i neonati del comprensorio Empolese Valdelsa. Un piccolo, ma importante cadeau per i futuri supporters della nostra squadra del cuore! Da questa semplice idea nasce l’iniziativa “ Empoli FC Baby” fortemente voluta dal club del Presidente Fabrizio Corsi per dare il benvenuto ai piccoli nati presso le strutture del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Un importante progetto targato Empoli for Charity Onlus che viene lanciato con il duplice intento di celebrare la vita e di avvicinare con un piccolo gesto coloro i quali un domani sosterranno da vicino i colori azzurri. Già dalle prossime settimane inizierà la distribuzione dei ciucci Empoli FC. Nella mattinata di venerdì alle ore 11.30 l’iniziativa “Empoli FC Baby” verrà presentata presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe alla presenza della Vice Presidente di Empoli FC Rebecca Corsi e del Primario del reparto di Pediat