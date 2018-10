Empoli-Juventus: il racconto dei precedenti

Sfida numero 25 quella di sabato tra Empoli e Juventus, con un bilancio di 3 successi azzurri (tutti in casa), 3 pareggi e 18 vittorie dei bianconeri. Parlando delle sole sfide casalinghe, 12 (tra campionato e Coppa Italia), tre, come detto, le vittorie dell’Empoli, a fronte di 2 pareggi e 7 affermazioni juventine. La prima gara tra Empoli e Juventus risale alla stagione 1986/87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini furono sconfitti 1-0 (gol di Brio) nella sfida giocata a Firenze. Un anno dopo la prima storica vittoria azzurra nella prima in assoluto al Castellani, con Johnny Ekström a decidere la sfide del settembre 1987. Si deve attendere dieci anni per un nuovo confronto: Serie A 1997/98, l’Empoli di Spalletti è battuto 1-0 della Juventus di Lippi (rete di Pecchia) in una sfida che passerà alla storia per il discusso gol fantasma di Bianconi. Un anno dopo, proprio Bianconi, regalò il successo agli azzurri di Orrico che superarono 1-0 la Juventus di Ancelotti.Arrivia