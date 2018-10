Empoli gioca, la Roma segna. Vincono i giallorossi 2-0

Prosegue il momento negativo per gli azzurri, al Castellani si impone una Roma a dir poco “sparagnina” capace di concretizzare le occasioni da rete cogliendo così la terza vittoria consecutiva. Per gli azzurri invece la 5^ sconfitta in otto partite

Ancora una prestazione ottima sotto il profilo del gioco da parte dell‘Empoli, ma il risultato è ancora una sconfitta, stavolta è la Roma ad imporsi per 2-0. Risultato assolutamente bugiardo, soprattutto se si considera il rigore sbagliato da Caputo al 59′ il palo di Bennacer, unito alle occasioni limpide sprecate nel finale prima del raddoppio firmato da Dzeko. La truppa di Di Francesco ha disputato una gara non eccelsa, giocando in alcuni momenti in punta di fioretto portando a casa i tre punti con grande cinismo.

Andreazzoli cambia.

EMPOLI- ROMA 0-2

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (73′ Traore), Capezzi (79′ La Gumina), Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo. A disp. : Provedel, Fulignati; Brighi, Jakupovic, Untersee, Marcjanik, Rasmussen, Ucan, Mraz. All. Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Pellegrini Lu.. (60′ Florenzi); Nzonzi, De Rossi; Under (73′ Juan Jesus), Pellegrini Lo. (73′ Cristante), El Shaarawy; Dzeko. A disp: Cerantola, Mirante, Karsdorp, Perotti, Schick, Marcano, Coric, Zaniolo, Kluivert. All. Di Francesco.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo (Longo-Rocca; Piccinini; Pairetto/Manganelli)

RETI: 36′ Nzonzi, 85′ Dzeko

NOTE: Ammoniti: Bennacer, Pellegrini, Silvestre. Angoli 6-3. Spettatori 10000 circa.