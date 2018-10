Frederic Veseli ieri in campo con l’Albania

Ieri sera Frederic Veseli in campo con l’Albania: il difensore azzurro è entrato al 10′ del primo tempo dell’amichevole con la Giordania terminata 0-0 Oggi scenderanno in campo Afriyie Acquah, che giocherà (ore 16.00 al Baba Yara Sports Stadium di Kumasi) con il Ghana la prima sfida contro il Kenya valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019 e Rade Krunic che con la Bosnia affronterà (al Rize Şehir Stadı di Rize alle ore 20.30) in amichevole la Turchia.