Frosinone-Empoli: info biglietti per il settore ospiti

Dalle ore 11.00 di domani, martedì 16 ottobre 2018, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Benito Stirpe per la gara Frosinone- Empoli in programma domenica 21 ottobre alle ore 12.30. I tagliandi saranno disponibili, senza restrizioni, presso i punti vendita VIVATICKET distribuiti sul territorio nazionale ed on line sul sito www.vivaticket.it al prezzo di € 31,00 + diritti di prevendita (RIDOTTO donne, Under 18 e Over 70 – € 26,00; per i bambini fino a 5 anni non occorre il ticket).Ad Empoli i biglietti sono in vendita presso:I VIAGGI DEI MERCANTI (P.zza Giacomo Matteotti, 41 Empoli)UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI)(la vendita avrà inizio da giovedì 18 ottobre)Si ricorda che la vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19.00 di sabato 20 ottobre 2018.