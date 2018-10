Il programma dell’Empoli: giovedì partita di allenamento con la Primavera

Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani pomeriggio al Castellani. La squadra di mister Andreazzoli sosterrà una seduta mercoledì mattina e giovedì pomeriggio sarà impegnata in una partita di allenamento contro la Primavera. Questo il programma settimanale di allenamento valido da domani, martedì 9, a sabato 13 ottobre:MARTEDÌ 09/10/18Ore 16,30 pronti per allenamento stadio di Empoli MERCOLEDÌ 10/10/18Ore 11,00 pronti per allenamento stadio di EmpoliGIOVEDÌ 11/10/18Ore 16,00 Partita di allenamento con la Primavera (Stadio Castellani)VENERDÌ 12/10/18Ore 11,00 pronti per allenamento stadio di EmpoliSABATO 13/10/18Ore 10,00 pronti per allenamento stadio di Empoli