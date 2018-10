Jacob Rasmussen ieri in campo con la Danimarca Under 21

Ieri sera Jacob Rasmussen ha giocato 90 minuti con la Danimarca Under 21 nella sfida pareggiata per 1-1 contro la Polonia.Oggi saranno tre gli azzurri in campo per le sfide di Nations League: Samuel Mraz giocherà con la Slovacchia contro la Repubblica Ceca (ore 15.00 allo Stadio Antona Malatinského di Trnava); Miha Zajc sarà in campo con la Slovenia in trasferta sul campo della Norvegia (ore 18.00 all’Ullevaal Stadion di Oslo); infine Marcel Buchel giocherà con il Liechtenstein sul campo della Macedonia (ore 20.45 all’Arena Filip II di Skopje).