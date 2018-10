Le curiosità di Empoli-Roma

Le curiosità, a cura di Calcio & Social Communication, della sfida tra Empoli e Roma.

EMPOLI DISTRATTO NEI PRIMI 15′ DI GARA – L’Empoli – 3 gol subiti nei primi 15′ di gioco – è una delle tre squadre più distratte nella A 2018/19, accanto a Frosinone e ChievoVerona.

ROMA SENZA GOL ESTERNI DA 211′ – La Roma non segna fuori casa da 211′: ultima rete firmata Fazio al 59′ di Milan-Roma 2-1 del 31 agosto scorso, in serie A. Poi si contano i residui 31′ di quella gara e le intere a casa di Real Madrid (0-3, Champions) e Bologna (0-2, in A).

GARE SENZA RIGORI PER LA ROMA 2018/19 – La Roma è una delle 4 squadre della A 2018/19 nelle cui prime 7 giornate non sono stati assegnati rigori, ne pro, ne contro: come i rossoblu emiliani, Spal, Lazio e Bologna.

LA COOP DEL GOL GIALLOROSSA – La Roma è la formazione della serie A 2018/19 che segna col maggior numero di calciatori dopo 7 turni: ben 10 i goleador giallorossi, in ordine alfabetico: Cristante, Dzeko, El Shaarawy, Fazio, Florenzi […]

