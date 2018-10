Napoli-Empoli: il racconto dei precedenti

Sfida numero 23 quella di venerdì sera tra Napoli e Empoli con un bilancio che vede 7 vittorie azzurre, 6 pareggi e 9 vittorie napoletane. Parlando delle sole gare giocate a Napoli, 11, 8 sono i successi dei partenopei, con 2 pareggi e una ola affermazione azzurra. La prima sfida tra Napoli e Empoli risale a quasi 70 anni fa: 29 maggio 1949, campionato di Serie B , il Napoli vinse 2-0 con le reti di Soldani e Brighenti al 78′; nuova sfida un anno dopo, con nuova vittoria partneopea per 4-1 con il gol di Suprina, la doppietta di De Andreis, l’autorete di Chizzo e il gol della bandiera empolese firmato da Gregorin.Si deve attendere quasi quaranta anni per una nuova gara tra Napoli e Empoli: stagione 1986/87, la prima in A, con ancora i padroni di casa, guidati da Ottavio Bianchi (che a fine anno avrebbero vinto lo scudetto) che vinsero 4-0 con le reti di Maradona, Bagni e la doppietta di Carnevale; nella stagione successiva ancora vittoria napoletana, stavolta 2-1, con la