Napoli-Empoli: info settore ospiti

Sono in vendita i biglietti per SSC Napoli – Empoli FC , gara valida per l’undicesimo turno di Serie A Tim che si disputerà il 2 Novembre 2018 ore 20.30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. I tagliandi del settore del settore ospiti sono disponibili al prezzo di ¤ 25,00 nelle ricevitorie Listicket di tutto il territorio nazionale e on line sul sito www.listicket.com fino alle ore 19.00 di giovedì 1 novembre.Nel rispetto del protocollo d’intesa 04-08-2017, i biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati senza titolarità di Fidelity Card.Questi i punti vendita più vicini:TABACCHERIA L’ACCENDINO – Via Val D’Elsa 5 – 50053 Ponte A Elsa (FI)TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI – 96/A, Via Tosco Romagnola – 50053 Empoli (FI)UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI)