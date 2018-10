Presentata questa mattina Empoli FC Baby

È stata presentata questa mattina presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe dalla Vice Presidente di Empoli FC Rebecca Corsi e dal Primario del reparto di Pediatria, Dott. Roberto Bernardini “Empoli FC Baby”, l’iniziativa fortemente ideata dal club azzurro per dare il benvenuto ai piccoli nati presso le strutture del nosocomio empolese. Ospite di eccezione il portiere azzurro Pietro Terracciano, neo papà del piccolo Mathias, che ha ricevuto in anteprima il ciuccio griffato Empoli FC. Un importante progetto targato Empoli for Charity Onlus che viene promosso con il duplice intento di celebrare la vita e di avvicinare con un piccolo gesto coloro i quali un domani sosterranno da vicino i colori azzurri.