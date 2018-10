Primavera – Cagliari-Empoli 1-1

Primo punto stagionale per la Primavera di mister Zauli, che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo del Cagliari nella gara valida per la quarta giornata di campionato. Partono meglio i padroni di casa, che nella prima parte di gara si rendono spessi pericolosi: al 7′ è bravo Saro a mettere in corner una punizione di Ladinetti, poi ci provano prima Doratiotto e Verde, entrambe alte le loro conclusioni, e poi ancora Kouadio, che con un tiro cross rischia di sorprendere l’estremo difensore azzurro che riesce comunque a rifugiarsi in angolo. Il gol sardo arriva però al 23′, quando Verde, dopo una gran parata di Saro su Marigosu, trova il guizzo vincente. Dopo il gol la partita cambia, con gli azzurri che guadagnano campo e cominciano a farsi vedere. Al 38′ il pareggio azzurro, con Matteucci che di testa trova il gol sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa la gara è equilibrata, con le due squadre che si chiudono bene e non concedono grandi occasioni. Nella parte finale torna a premere il