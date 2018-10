Rade Krunic ieri in campo con la Bosnia

Ieri sera Rade Krunic in campo con la Bosnia: il centrocampista azzurro ha giocato 81 minuti dell’amichevole pareggiata 0-0 con la Turchia.Oggi sarà il turno di Ismael Bennacer, impegnato con l’Algeria nella sfida (alle ore 21.45 allo Stadio Mustapha Tchaker di Bilda (Algeria) contro il Benin valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019 e Jacob Rasmussen che con la Danimarca Under 21 affronterà (all’Aalborg Stadion di Aalborg alle ore 18.00) la Polonia nella sfida valida per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria.

Continua a leggere su empolicalcio.net