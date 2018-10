Report medico degli azzurri prima della gara di domani contro i giallorossi

Ecco il report medico in vista della sfida di domani contro la Roma:

Luca Antonelli ha incrementato il lavoro sul campo per il recupero della forza e della condizione fisica dopo la lesione al bicipite femorale destro.Lorenzo Lollo ha svolto lavoro differenziato per sovraccarico muscolare al soleo sinistro.

Levan Mchedlidze ha effettuato degli accertamenti diagnostici, in seguito al problema muscolare accusato al termine della gara contro il Parma, che hanno evidenziato una minima lesione distrattiva ai flessori della coscia destra. L’atleta ha proseguito per tutta la settimana le terapie del caso ma non sarà disponibile per la gara contro la Roma e neppure potrà rispondere alla convocazione della propria nazionale.

Manuel Pasqual prosegue il recupero della condizione fisica ma ancora non è idoneo all’attività sportiva per il persistere dell’edema oculare.

Alejandro Rodriguez la prossima settimana sarà sottoposto a visita specialistica con il Dott. Cugat, a sei mesi dall’intervento […]

