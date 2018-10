Richieste accrediti media Empoli-Juventus

L’ Empoli FC comunica che le richieste per gli accrediti media per Empoli-Juventus, gara valida per la decima giornata di Serie A 2018-19 in programma sabato 27 ottobre 2018 alle ore 18.00 allo stadio Castellani di Empoli dovranno essere inviate all’indirizzo accrediti@empolifc.com entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 23 ottobre.Le suddette richieste devono essere compilate su carta intestata della testata richiedente, firmate dal direttore responsabile, corredate da data di nascita, codice fiscale e numero della tessera professionale con l’Ordine di appartenenza e saranno valutate in base alla disponibilità di capienza della tribuna stampa. Le richieste che arriveranno oltre i termini sopra elencati saranno automaticamente respinte.