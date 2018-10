Sabato 13 ottobre al Castellani “Metti in campo il cuore”

Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 appuntamento al Castellani con “Metti in campo il cuore” Ciao Pà V° Memorial Silvio Bonolis, la partita tra cantanti e personaggi dello spettacolo a sostegno dei progetti di cooperazione del Movimento Shalom che metterà di fronte la Nazionale Cantanti e la Nazionale Calcio TV. L’evento benefico, con i fondi raccolti contribuiranno ai progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo del Movimento Shalom, in particolare per assicurare cure mediche, cibo e formazione a tanti bambini nati in paesi meno fortunati del nostro, vedrà la presenza di molti personaggi noti pronti a scendere in campo.

Da una parte la Nazionale Cantanti, che schiererà Paolo Belli (presidente della Nazionale), Ermal Meta, Enrico Ruggeri, Briga, Clementino, Paolo Vallesi, Moreno, Neri Marcorè, Rocco Hunt, Andrea Maestrelli e Nic di Biondo, il rapper della squadra bianca della scuola di Amici; dall’altra la Nazionale calcio Tv con Paolo Bonolis, Gimmy Ghione, Moreno Morello, Max Lau

Continua a leggere su empolicalcio.net