“Nuovo” Stadio Castellani: c’è l’accordo tra Empoli FC e Pessina Costruzioni

È stato sottoscritto a Milano l’accordo tra l’Empoli Football Club e la Pessina Costruzioni per la riqualificazione dello stadio “Carlo Castellani”. A sottoscriverlo il Presidente della Pessina Massimo Pessina con l’Amministratore Delegato Guido Stefanelli e la Vicepresidente di Empoli FC Rebecca Corsi con l’Amministratore Delegato Francesco Ghelfi.

Quello di Empoli sarà il primo stadio realizzato in project financing, seguendo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione delle società di calcio dalla nuova legge sugli stadi (L. 147 /2013 convertito in legge 21.06.17, n. 96). Empoli sarà, quindi, un progetto pilota in Italia per la costruzione di un impianto sportivo della massima serie, utilizzando la finanza di progetto con un partenariato pubblico-privato. L’iter prevede, dopo la sottoscrizione dell’accordo, la costituzione dell’Ati tra la Pessina e l’Empoli FC e in seguito la presentazione del progetto e del Piano economico-finanziario al Comune di Empoli. […]

