Verso Empoli-Roma: il racconto dei precedenti

Sfida numero 29 quella di sabato al Castellani tra Empoli e Roma. Nei 28 precedenti totali, 4 vittorie azzurre (tutte in casa), 6 pareggi e 18 vittorie dei giallorossi. Parlando delle sole gare giocate in casa azzurra, 14, la Roma si è imposta in 7 occasioni, con 3 pareggi e, come detto, 4 vittorie per l’Empoli. Il primo precedente con i giallorossi è una prima in tutti i sensi. La sfida del 2 novembre 1986 fu infatti la prima gara disputata al Castellani in Serie A , (nelle gare precedenti gli azzurri avevano giocato a Firenze e Pistoia); il punteggio purtroppo non sorrise alla squadra di Salvemini, che perse 3-1, con la doppietta di Baldieri e la rete di Desideri a ribaltare il vantaggio azzurro di Della Monica.Doppia sfida, e doppio successo azzurro, nella stagione 1987/88: in campionato Cucchi e Ekstrom (Manfredonia in gol per la Roma) regalarono il successo agli azzurri; stesso punteggio, 2-1, nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, con gli azzurri che vins