Verso Frosinone-Empoli: il racconto dei precedenti

Gara numero 11 quella di domenica allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Empoli . Nei 10 precedenti giocati, 5 vittorie azzurre, 2 pareggi e 3 successi dei giallazzurri; parlando delle sole gare giocate in Ciociaria, 5, due successi per i padroni di casa e tre affermazioni azzurre. La prima gara al Matusa risale alla stagione 2008/09, quando gli azzurri si imposero per 1-0 grazie ad una rete a metà ripresa di Lodi. Nuova sfida un anno più tardi, quando l’Empoli guidato da Campilongo perse per 3-1 con Basso, Troianiello e Mazzeo a firmare i gol del Frosinone e Coralli per l’Empoli. L’ultima vittoria azzurra al Matusa risale al 22 agosto 2010, prima giornata della Serie B 2010/11, quando l’Empoli di Aglietti vinse per 3-2: vantaggio Frosinone con Santoruvo, rimonta Empoli con gol di Fabbrini e Coralli, pari dei padroni di casa con Biso e nel finale il gol decisivo ancora di Coralli.Arriviamo al settembre del 2015, all’ultima sfida tra Frosinone e Empoli, l’unica giocata in A: nel