Buchel, Zajc e La Gumina ieri in campo con le nazionali

Tre azzurri ieri sera in campo con le nazionali!Miha Zajc ha giocato con la Slovenia e realizzato il gol dell’1-1 nella gara di Nations League con la Bulgaria; Marcel Buchel è sceso in campo nella sfida di Nations League tra Liechtenstein e Armenia (terminata 2-2) mettendo a segno la rete del provvisorio 1-1; infine, Antonino La Gumina è entrato al 70′ dell’amichevole persa dall’Italia Under 21con la Germania.Oggi in campo gli ultimi tre azzurri impegnati con le rispettive selezioni. Saranno in campo Frederic Veseli, che con l’Albania sfiderà in amichevole il Galles (alle ore 20.00, all’Elbasan Arena di Elbasan), Arnel Jakupovic, atteso dalla sfida di ritorno del playoff valido per la qualificazione all’Europeo di categoria contro la Grecia (alla NV Arena di St. Pölten alle ore 19.00) e Jacob Rasmussen che giocherà l’amichevole con i parietà dell’Inghilterra (alle ore 18.00 alla Blue Water Arena di Esbjerg).