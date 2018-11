Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore dell’Empoli

Giuseppe Iachini è nato ad Ascoli Piceno il 7 Maggio 1964. Ex calciatore di ruolo centrocampista ha giocato nella massima serie vestendo le casacche di Ascoli, Hellas Verona, Fiorentina , Palermo, Ravenna e Venezia. Da allenatore ha ottenuto ben 4 promozioni in Serie A con Chievo Verona (2007/08), Brescia (2009/10), Sampdoria (2011/12) e Palermo (2013/14). L’ultima esperienza in Serie A è datata 2017/18, sulla panchina del Sassuolo, conducendo la formazione neroverde all’undicesimo posto finale.