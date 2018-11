Il Coni di Firenze celebra l’Empoli

Il Coni di Firenze celebra la società azzurra , insignita questa sera di un altro prestigioso riconoscimento. Nell’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana, all’interno della Festa dello Sport della Provincia promossa dal CONI di Firenze arrivata ormai alla sua 42esima edizione il Direttore dei Rapporti Istituzionali Andrea Butti è stato premiato dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani con la Stella d’Oro al merito Sportivo. Un riconoscimento alla società per la vittoria nello scorso torneo cadetto, ma uno anche a Francesco Caputo per la sua grande stagione: il numero 11 azzurro è stato infatti premiati come Miglior Sportivo maschile dell’anno 2018.