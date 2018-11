Junior Hamed Traore e Frederic Veseli alla Scuola del Tifo

Ha preso il via nelle scorse settimane l’edizione numero 12 della Scuola del Tifo, il progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con la collaborazione dell’ Empoli FC . Questa mattina si è tenuto il primo incontro tra gli azzurri e gli alunni, con Junior Hamed Traore e Frederic Veseli che hanno fatto visita agli studenti della Scuola Primaria Carlo Rovini di Empoli.Un incontro che, come sempre, ha scatenato i piccoli tifosi azzurri in domande e curiosità da rivolgere ai loro beniamini e che si è concluso con autografi, selfie e le immancabili foto ricordo. La Scuola del Tifo è un progetto didattico vero e proprio che anche quest’anno coinvolge oltre 1000 alunni per 21 plessi scolastici e che vede tanti personaggi che gravitano attorno al mondo del calcio (i calciatori azzurri, ma anche giornalisti, arbitri, forze dell’ordine, medici) andare ad incontrare gli alunni e raccontare la loro esperienza.Un appuntamento che si rinnoverà settimanalmen